Geteilte Meinungen über die "Lonely Planet"- Auszeichnung für Salzburg

Ob die Auszeichnung des internationalen Reiseführer-Verlags ein "Ritterschlag" für Salzburg ist - oder eher zu noch mehr Overtourism führt, darüber gehen die Meinungen in der Stadtpolitik auseinander - insbesondere zwischen ÖVP und Bürgerliste.

Mit Salzburg und Bonn schaffen es gleich zwei Städte aus dem deutschsprachigen Raum beim weltbekannten Reiseführer "Lonely Planet" in die Top Ten der besten Reisestädte für das kommende Jahr. Im neuen Buch "Lonely Planets Best in Travel 2020", das am Dienstag erschienen ist, liegt Österreichs "bildhübsche Alpenstadt" Salzburg auf Platz eins und die einstige deutsche Bundeshauptstadt Bonn auf Platz fünf.

Zu seiner Nummer eins Salzburg schreibt "Lonely Planet": "Die Salzburger Festspiele werden 100 und die bildhübsche Alpenstadt preist das Jubiläum in den höchsten Tönen. Das Festival ist immer ein rauschendes Fest für Freunde von Oper, klassischer Musik und Theater - und fällt 2020 besonders pompös aus, denn Salzburg wird zum Jubiläum sämtliche Register ziehen."

Salzburg punktet mit Wolfgang Amadeus Mozart

Die Stadt biete Besuchern eine von der Unesco als Welterbe eingestufte barocke Altstadt, eine Hügelfestung, Galerien mit phänomenaler Kunst und "ein Bergpanorama, das einen vor Freude jodeln lässt". Die Stadt an der milchig-türkisfarbenen Salzach wirke wie eine Blaupause für alle anderen Alpenstädte. Berühmt ist sie weltweit als Geburtsort von Wolfgang Amadeus Mozart.

"Lonely Planet" kürt jedes Jahr jeweils zehn "beste" Städte, Länder und Regionen. "Best in Travel" gehört jedes Jahr zu einer Vielzahl redaktioneller Listen, die angeblich angesagte Reiseziele küren. Bekannt ist auch die Liste "52 Places to Go..." der "New York Times".

SN/schenker Becky Henderson vom Lonely-Planet-Verlag präsentierte am Dienstag Salzburg als weltweite Top-Destination für 2020.

Bonn punktet mit Ludwig van Beethoven

Als Hauptgrund, warum Bonn ausgerechnet 2020 besucht werden sollte, wird in dem Reisebuch der wohl größte Sohn der Stadt genannt: Ludwig van Beethoven. "Die einstige Hauptstadt der Bundesrepublik verschwand vom Radar, als Berlin 1990 zur Kapitale des wiedervereinigten Deutschlands wurde. Aber 2020, zu Beethovens 250. Geburtstag, kehrt Bonn ins Rampenlicht zurück."

Bonn habe oft zu Unrecht im Schatten aufregenderer Städte gestanden. "Wer durch die mittelalterliche Altstadt zum spitztürmigen Bonner Münster und dem stattlichen Hofgarten schlendert, bekommt eine leise Ahnung von der romantischen Atmosphäre, die Beethoven beflügelte." Der majestätische Rhein fließe sanft durch die Stadt wie Beethovens Neunte. "Bonn mag nicht so hip wie Berlin sein, aber im ehemaligen Arbeiterviertel der Nordstadt zeigt es sich von seiner alternativen Seite." In der Kategorie "Nicht verpassen" werden ein Besuch des Beethoven-Hauses nahegelegt sowie das Haus der Geschichte, das sehr gut die bundesrepublikanische Nachkriegsgeschichte vermittle.

"Lonely Planets Best in Travel 2020" ist die 15. Ausgabe des Reisebuchs. Angesichts der Klimadebatte hat "Best in Travel" diesmal auch ein Kapitel "Reisen mit gutem Gewissen" und fragt darin beispielsweise "Sollten wir alle weniger fliegen?". Tipps lauten dann zum Beispiel, Direktflüge statt treibstoffverbrauchende Zwischenlandungen zu buchen oder leichteres Gepäck mitzunehmen, um CO2 zu sparen.

Bürgermeister und TSG-Chef freuen sich über die Auszeichnung

Als erste Reaktion auf die Auszeichnung gab es am Dienstagvormittag eine Pressekonferenz von Bgm. Harald Preuner (ÖVP) und dem Chef der städtischen Tourismusgesellschaft (TSG), Bert Brugger - die sich über die Auszeichnung freuten. Angereist war dazu auch eine Vertreterin des Lonely-Planet-Verlags, Becky Henderson.

Preuner und Brugger betonten, sie würden versuchen, den Qualitätstourismus in Salzburg zu verbessern. Dazu erhoffen sie sich durch die Auszeichnung von Lonely Planet eine längere Aufenthaltsdauer und mehr Nächtigungen. Dass die Touristenmassen längst nicht mehr von allen Einheimischen als Segen empfunden werden, ist auch Preuner und Bert Brugger, Chef der Tourismus Salzburg GmbH (TSG), klar. Die heutige Auszeichnung ziele aber eindeutig auf den Nächtigungstourismus ab, und der sei nicht das Problem, so Brugger.

Dieses ortet er vor allem bei jenen 60 Prozent der Bustouristen, die nicht in Salzburg übernachten, und bei den vielen Sommerurlaubern im Umland, die die Stadt als Schlechtwetterprogramm nutzen. Bei den Reisebussen hat Salzburg bereits mit einem Reservierungssystem mit fixen Slots reagiert, und für die Sommermonate wurde ein Bus-Shuttle vom Parkplatz bei Messezentrum eingerichtet. "Im Hochsommer und im Advent stoßen wir an die Belastungsgrenzen", räumte Brugger ein.

Bürgerliste kritisiert fehlende Tourismus-Strategie der Stadtpolitik

Prompt hagelte es aber auch Kritik an der Auszeichnung sowie an daran - und zwar von der Bürgerliste. Denn trotz Warnungen von vielen Seiten, dass der Tourismus die Stadt und seine Bevölkerung überfordere, würden Preuner und Brugger am Prinzip des ständigen Wachstums festhalten, kritisiert BL-Kultursprecher Markus Grüner-Musil. Im Gegenzug würde aber die Lebensqualität für die Bevölkerung weiter abnehmen. Aus Grüner-Musils Sicht ist Salzburg schon lange nicht mehr ein "Lonely Planet" sondern viel mehr eine "Crowded City". Für die Bürger der Stadt habe der Massentourismus das erträgliche Maß überschritten, meint Grüner-Musil. Der Wunsch nach einer Kehrtwende werde lauter, doch diese Rufe bieben bei den Verantwortlichen ungehört, so die Kritik.



Tatsächlich seien der Bürgermeister, der seit 15 Jahren (seit 2004) für den Tourismus in der Stadt verantwortlich ist, und sein Tourismuschef offensichtlich mit den geänderten Anforderungen überfordert, mein Grüner-Musil. Denn Brugger habe zuletzt mehrfach in Interviews gesagt, eine Begrenzung und Steuerung des Tourismus in der Stadt seien nicht möglich. Die Salzburger müssten einfach lernen, damit umzugehen. Diese Haltung sei für die Stadtgrünen nicht akzeptabel, betonten sie in einer Aussendung. Grüner-Musil: "Der längst überfällige Kurswechsel kann daher nicht nur aus der TSG kommen, sondern braucht eine starke politische Führung. Der ressortzuständige Bürgermeister Harald Preuner ist hier aber unwillig und überfordert. Es fehlt an der Bereitschaft, das alte System kritisch zu hinterfragen."

Salzburg brauche ein wesentlich zukunftsfähigeres Tourismusleitbild, in dem nicht nur oberflächlich an der Neuausrichtung der Tourismusbranche in der Stadt gearbeitet werde. Mit den handelnden Personen scheine so ein Kurswechsel aber unmöglich, betonte Grüner-Musil. Und weiter: "Die Bürgerliste/DIE GRÜNEN und mit uns sehr viele Menschen in der Stadt Salzburg erwarten einen raschen Kurswechsel, der eine Balance zum Ziel hat, in dem Lebensraum, Arbeitsraum, Kulturraum und die touristische Verwertung in einem vernünftigen Maß gegenüber stehen", so Markus Grüner-Musil abschließend.

Quelle: Dpa