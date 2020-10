Getreidegasse: Betriebe scheuen heuer Kosten für Weihnachtsbeleuchtung

In der Getreidegasse sind im Corona-Krisenjahr zu wenige Unternehmer bereit, sich an den Kosten zu beteiligen. Der Bürgermeister sieht den Altstadtverband in der Pflicht - und zwar ohne Widerrede. Schließlich würde die Stadt jährlich eine Million Euro zuschießen.

Die Geschäftsleute in der Getreidegasse haben kürzlich Post von einem Elektrounternehmen erhalten. Erstmals seit 50 Jahren werde eine Weihnachtsbeleuchtung in der prominentesten Gasse der Altstadt nicht zustande kommen, heißt es darin. Trotz mehrfacher Bemühungen sei es nicht gelungen, für eine kostendeckende Ausführung die benötigte 80-prozentige Beteiligung zu erreichen. Herbert Damhofer ist Inhaber des besagten Elektrounternehmens, das als ausführende Firma für die Weihnachtsbeleuchtung vom Altstadtverband beauftragt ist. Die Beteiligungsquote von 80 Prozent sei ihm vorgegeben, schildert er. Diese Quote ...