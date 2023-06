Getreidegasse: McDonald's verlässt die Salzburger Altstadt und ist damit nicht allein

Die Fastfoodkette McDonald's zieht aus der Getreidegasse. Auch andere Händler ziehen nach. Tausende Quadratmeter warten auf Mieter. Verliert die Gasse ihren Reiz?

Anstatt von Parfums, Make-up und Pflegeprodukten gibt es nun Souvenirs und Mozartkugeln in der Getreidegasse Nummer 10. Ein bekannter Kosmetikhändler ist ausgezogen und findet sich nun im Salzburger Europark, einem Einkaufszentrum am Stadtrand. Auch nur mehr dort beziehungsweise online gibt es künftig Kaffeekapseln eines Schweizer Lebensmittelkonzerns. Das Geschäftslokal in der Getreidegasse steht leer. Als eine der ersten Ketten zog McDonald's im Jahr 1982 in die Getreidegasse.

Das Gerücht, dass die Fastfoodkette nach 41 Jahren ausziehen soll, kursiert unter ...