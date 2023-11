Großinsolvenz im Pongau: Alba schlittert in die Pleite

Die Firma Alba hat sich als Zulieferin für die Automobilbranche einen Namen gemacht und in 30 Jahren vom kleinen Familienbetrieb in Forstau zum internationalen Konzern mit 400 Beschäftigten entwickelt. Nun ist der Pongauer Industriebetrieb in die Insolvenz geschlittert. 146 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Salzburg betroffen.

BILD: SN/ALBA Die Pongauer Firma Alba ist in die Insolvenz geschlittert.