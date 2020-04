Grünes Hotel zur Post in der Stadt Salzburg empfängt wieder Gäste

Übernachtungen sind nur aus beruflichen Gründen möglich.

Vom Normalbetrieb ist man im Grünen Hotel zur Post zwar noch weit weg, aber: Am Dienstag hat der erste Geschäftsreisende wieder eingecheckt. "Möglich macht das der Erlass des Bundes, der für Menschen, die aus beruflichen Gründen in Salzburg übernachten, eine Ausnahme vom Betretungsverbot vorsieht", sagt Hotelbetreiber Georg Maier. Eingecheckt wird kontaktlos, der Zimmerschlüssel auf Wunsch mit dem Rad an den Arbeitsort in Salzburg gebracht. Nur auf das morgendliche Buffet müssen die Gäste vorerst verzichten, gefrühstückt wird à la carte.

Quelle: SN