Hier riecht es nach Umami und Amore

Die Pandemie bescherte der Gewürzmanufaktur Spiceworld einen Online-Umsatz-Boom. Jetzt hat der Betrieb erstmals einen Shop eröffnet.

Hinter Lukas Walchhofer liegen turbulente eineinhalb Jahre. Denn mit der Pandemie ist der Online-Verkauf des Salzburger Gewürzproduzenten Spiceworld regelrecht explodiert. In Deutschland waren es Plus 600 Prozent, in Österreich plus 105 Prozent. 2020 stieg die Gewürzproduktion von 30 Tonnen auf 106 Tonnen, der Umsatz von 2,8 Millionen Euro auf 5,3 Millionen Euro. Heuer werden es noch einmal 15 Prozent mehr sein. Und das, obwohl die bis dahin für 50 Prozent des Umsatzes verantwortliche Gastronomie während der Lockdowns komplett ausgefallen war. ...