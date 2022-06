Hintersee: Ein "Hotel im Hotel" lockt neue, sportliche Gäste an

Auch wenn die Zukunft des Skigebiets wieder einmal ungewiss ist: Der Leitbetrieb im Ort ist dank alternativer Angebote jedenfalls gut gerüstet. Und der Ausbau um 52 Betten ist fast fertig.

Vom Regenspitz bis zum Königsberghorn: Neun neue, nach Gipfeln der Osterhorngruppe benannte Häuser bilden beim Gasthof Hintersee ein "Hotel im Hotel", wie es der Chef, Gastgeber Albert Ebner, ausdrückt. Am 7. Juli wird der Betrieb starten. Die Bettenzahl erhöht sich von 82 auf 134. Das Hotel strebt heuer die Vier-Sterne-Kategorie an. Die Gäste in den auch für Großfamilien geeigneten Chalets und "Zuahäusern" können selbst wählen: von der Vollpension bis zur Selbstversorgung. "Schon seit Oktober 2020 haben wir drei Gebäude renoviert und 17 neue Zimmer geschaffen", sagt Ebner. Nun ist viel Weiteres neu, wie Frühstücksraum, Terrasse und Liegewiese sowie ein Trainingsplatz für E-Biker. Die Appartements haben eigene Wellnessbereiche mit Infrarotkabine, Sauna, Blick auf die Berge und Badewannen mit Perlwasser im Freien. Aus dem Wasserhahn kann auch Sodawasser mit Magnesium und Zink fließen.

Energie liefern jetzt ein gemeinsam mit der Firma s.nahwaerme errichtetes Hackschnitzelheizwerk und eine Photovoltaikanlage. Alte Öl- und Holzheizungen wurden ersetzt.

Im Familienbetrieb "Das Hintersee" mit bald 20 Mitarbeitern leben vier Generationen. Das Wirtshaus war bereits vor 240 Jahren urkundlich erwähnt. "Fünf Jahre haben wir getüftelt, wie wir in die Zukunft investieren", so der Hotelier.

Zielgruppen sind neben klassischen Wanderern Radfahrer, besonders mit E-Mountainbikes, sowie im Winter Langläufer, Skitouren- und Schneeschuhgeher. Das Hotel kooperiert mit renommierten Sportartikelerzeugern, Trainern und anderen Partnern, um Kurse und modernste, vollständige Ausrüstung zum Testen und Ausleihen anbieten zu können, bis hin zum Lawinensuchgerät und zum Beispiel Schneeschuhe, in denen auch gut bergab zu marschieren ist. Sowohl für Rad- als auch für Skisport gibt es Trocknungssysteme, für Räder eine Waschstraße und Ladestationen in der Tiefgarage (ebenso für Autos). Im Winter ist ein Ziel der Ebners, "eines der führenden Tourengeherhotels" zu werden. "Natürlich hoffen wir, dass der Liftbetrieb weitergeht, aber wir wussten schon vor fünf Jahren, dass wir, wenn wir so viel investieren, im Winter etwas Neues machen müssen."

Das heißt also, dass selbst ein endgültiges Aus für das Skigebiet das Unternehmen nicht in seiner Existenz gefährden könnte.