Hintersee präpariert kostenlose Skiroute

Ein Skigebiet ohne Liftbetrieb zu führen ist rechtlich heikel. Die Fuschlseeregion wagt das. Und Gaißau einigt sich mit Grundbesitzern.

Die Skitourensaison kann jetzt so richtig beginnen. In Gaißau stimmte am Dienstagabend auch die letzte Agrargemeinschaft einer Vereinbarung über eine ausgeschilderte Aufstiegsspur und Abfahrt auf das Wieserhörndl zu. "Am Samstag geht es los, die letzten Arbeiten erfolgen am Freitag. Alles ist erledigt", freut sich Tourismusverbandsobmann Norbert Walkner. Dann werden auch die zwölf Euro Parkgebühr verlangt.

Auch Hintersee plant den Saisonstart für Samstag, braucht aber im unteren Bereich noch ein wenig Neuschnee für die Skiroute. Denn ...