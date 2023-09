Hofer baut neue Firmenzentrale für 1200 Mitarbeiter in Maxglan

Der Diskonter Hofer (Aldi Süd Holding) setzt auf den Standort Salzburg und errichtet bis 2026 eine neue Firmenzentrale.

Der Diskonter Aldi Süd Holding (Hofer) errichtet im Salzburger Stadtteil Maxglan seine neue Firmenzentrale, in der ab dem Frühjahr 2026 rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten sollen, die aktuell noch auf sieben Bürostandorte in Salzburg verteilt sind. Der Spatenstich für das Gebäude mit einer Fläche von 34.000 Quadratmetern ist vor kurzem erfolgt, wie das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung bekanntgab.

Rund 22.000 Quadratmeter des sechsstöckigen Gebäudes werden als Büroflächen genutzt, wobei eine offene Bürostruktur künftig eine hohe Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitsplätze und bei Veränderungen der Abteilungsgrößen ermöglichen soll. Neben den eigentlichen Arbeitsräumen soll es auch ein Mitarbeiterrestaurant, eine Cafeteria, Umkleideräume mit Duschen für Radfahrer, eine Fahrradgarage und E-Ladestationen für E-Autos und E-Bikes geben.

Die Aldi Süd Holding unterstützt die internationalen Aktivitäten der Unternehmensgruppe Aldi Süd. Mit der Drehscheibe in Salzburg und weiteren Standorten in Eberstalzell und Wien beschäftigt das Unternehmen mehr als 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Unternehmensgruppe Aldi Süd ist in elf Ländern auf vier Kontinenten tätig und beschäftigt insgesamt rund 186.000 Personen. Der Lebensmittelhändler betreibt laut eigenen Angaben mehr als 7.100 Filialen in Deutschland, Österreich, den USA, Großbritannien, Irland, Australien, der Schweiz, Slowenien, Ungarn, China und Italien.