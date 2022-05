IG Windkraft fordert 100 Windräder in Salzburg bis 2030

Der Interessensverband der Windenergiebranche stellt ein Sofortprogramm Windkraft für Salzburg vor. Die Politik müsse sich endlich klar zu dieser Form der erneuerbaren Energie bekennen.

Mit 52 Prozent Anteil an erneuerbaren Energien am Gesamtenergieverbrauch zählt Salzburg zwar zu den Vorreitern der Energiewende in Österreich. Für die angestrebte Klimaneutralität bis 2050 muss jedoch auf 9 TWh fossile und atomare Energienutzung verzichtet werden. Und da werde Salzburg kaum um Windkraft umhinkommen, betont Stefan Moidl, Geschäftsführer der IG Windkraft, am Donnerstag bei einem Besuch in Salzburg. Die Windkraft könne bis 2030 mit 100 Windrädern rund 1,5 TWh Windstrom beitragen und so zwei Drittel der benötigten Energiemenge zur Verfügung ...