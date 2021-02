Im Weissen Rössl wird jetzt gewürfelt

Neues Brettspiel lädt zur Reise rund um den Wolfgangsee ein.

Als Herr Leopold Getränke servieren, als Rösslwirtin die Gäste begrüßen oder Operettenklassiker schmettern: Im Brettspiel "Im Weissen Rössl am Wolfgangsee" wandeln Spieler durch die Räume des Hotels und besuchen Orte am See. Ähnlich wie bei "Activity" ist dabei auch der körperliche Einsatz gefragt: So muss getanzt, gesungen oder eine Szene vorgespielt werden. Die Idee dazu hatte Rösslwirtin Gudrun Peter, die Umsetzung erfolgte mit dem Spieleunternehmen Mandulis und der Wolfgangsee Tourismus Gesellschaft. Das Spiel ist um 31 Euro im Tourismusbüro, im ...