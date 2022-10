Immobiliendeal in der Salzburger Altstadt: Investor kaufte Häuserkomplex

Wüstenrot trennte sich gleich von drei Immobilien. Die neuen Besitzer wollen sie jetzt revitalisieren.

Nach dem AVA-Hof, der seit Kurzem einer Tochtergesellschaft der deutschen Modekette Peek & Cloppenburg gehört, haben in der Salzburger Altstadt weitere drei denkmalgeschützte nebeneinanderliegende Häuser in Bestlage den Besitzer gewechselt. Im April hat sich die in Gmunden und Steyr beheimatete vonree-Gruppe in die Salzburger Altstadt eingekauft. Der Immobilieninvestor und -entwickler hat von der Wüstenrot-Gruppe das Haus am Rathausplatz 4/Griesgasse 1 mit dem Rathausbogen (dort war einst das Bankhaus Berger bzw. die Vontobel Bank zu Hause) sowie die salzachseitig anschließenden Häuser ...