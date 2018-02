In Salzburg mit Spielwaren in den Konkurs geschlittert

"Royalbeach" ist bei Banken mit 11,5 Mill. Euro in der Kreide. Das Vermögen wird mit 4,1 Mill. Euro beziffert. Von der Insolvenz sind zehn Mitarbeiter betroffen.

Am Mittwoch wurde über die "Royalbeach" Spielwaren und Sportartikel Vertrieb GmbH in der Stadt Salzburg der Konkurs eröffnet. Darüber berichten AKV, Creditreform und KSV. Die Firma mit zehn Mitarbeiter ist im Großhandel mit Spielwaren und Sportartikeln engagiert. Die Verbindlichkeiten bei vier Banken sollen 11,5 Mill. Euro betragen. Vermögen: rund 4,1 Mill. Euro. Anwalt Wolfgang Kleibel aus der Stadt Salzburg wurde zum Masseverwalter bestellt. Als Insolvenzursache gilt, dass am 24. Jänner die Insolvenz über die deutsche Muttergesellschaft eröffnet wurde.

(SN)