Insolvenzverfahren: Millionenpleite der Star-Inn-Hotelgruppe

Ein Insolvenzverfahren über die Star-Inn-Hotelgruppe ist eröffnet. Drei Hotels und zwei Loft-Apartments in Salzburg sind betroffen.

Über die Star Inn Hotelbetriebs GmbH wurde am Montag ein Sanierungsverfahren beim Handelsgericht Wien eröffnet. Betrieben werden acht Hotels in Österreich. In Salzburg sind die Star Inn Hotels Airport-Messe, Gablerbräu, Zentrum (Hildmannplatz 5) und zwei Loft-Apartments in der Salzburger Altstadt betroffen. Als Grund nennt das Unternehmen die Coronapandemie sowie Altlasten aus der Vergangenheit. Angestrebt werde eine Fortführung des Hotelbetriebs mit neuem Investor, teilte der KSV1870 mit. Angeboten wurde eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Diese soll ...