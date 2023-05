IT-Spezialist aus Salzburg bietet Beschäftigten eine Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich

Die Arbeit wird von 38,5 auf 36 Stunden pro Woche reduziert. Den Beschäftigten werden drei Modelle zur Auswahl angeboten. Diese stehen auch den Teilzeitbeschäftigten zur Verfügung - aliquot.

Wer Fachkräfte finden und halten will, muss heute attraktive Arbeitsbedingungen bieten. Wichtig ist dabei die Flexibilität in der Gestaltung der Arbeitszeiten. Die Conova Communications GmbH in Salzburg-Maxglan, eine Tochter der Salzburg AG und der SN, erweitert jetzt ihre Arbeitszeitmodelle um eine echte Viertagewoche. Für die Beschäftigten bedeutet das eine Arbeitszeitkürzung von 38,5 auf 36 Wochenstunden bei vollem Gehalt.

Zeit für Erholung, Familie und persönliche Interessen

Conova-Chef Robert Pumsenberger: "Dieser zusätzliche freie Tag soll für jeden mehr ...