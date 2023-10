Itzling: Kolpinghaus Salzburg will mit Wohnprojekt leistbares Wohnen für unter 30-Jährige ermöglichen

31 Starterwohnungen sollen am Gelände des Kolpinghauses gebaut werden.

Das Kolpinghaus Salzburg plant am Standort Itzling ein Wohnprojekt mit geförderten Mietwohnungen. Leistbares Wohnen für unter 30-Jährige soll dadurch ermöglicht werden. "Wir wollen Menschen nicht nur in Ausbildung, sondern auch in ihrer Gründungsphase begleiten", sagt Michael Grabner-Sittenthaler, Heimleiter im Kolpinghaus ...