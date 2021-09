Jetzt steht Salzburg-Köln wieder auf dem Flugplan

Eurowings fliegt die Strecke in die Metropole am Rhein wieder - vorerst zwei Mal pro Woche. Damit ist das Deutschland-Programm ab Salzburg wieder komplett. Der Flughafen ist aber noch meilenweit vom Vor-Corona-Niveau entfernt.

Ab sofort können Fluggäste wieder von Salzburg nach Köln und retour fliegen. Am Donnerstag landete ein Airbus 320 der Lufthansa-Tochter Eurowings erstmals seit langer Zeit wieder aus Köln kommend in Salzburg. Vorerst wird die Strecke zweimal pro Woche bedient - Donnerstag und Sonntag.

Die Lufthansa fliegt bis zu drei Mal pro Tag nach Frankfurt

Christopher Losmann vom Salzburg Airport: "Wir freuen uns, dass wir damit wieder das gesamte, bewährte Deutschland-Programm anbieten können." Eurowings fliegt nach Berlin (drei Mal pro Woche), Düsseldorf (sechs Mal), Hamburg (fünf Mal) und nun Köln (zwei Mal), die Lufthansa nach Frankfurt - bis zu drei Mal pro Tag.

Manche Sommerreiseziele gehen in die Verlängerung

Neben Deutschland wartet das Flugprogramm im Herbst mit sonnigen Zielen auf: So gehen ein paar Sommerreiseziele in die Verlängerung - wie etwa Kreta/Heraklion oder Palma de Mallorca. Sie werden auch über die Herbstferien hinaus direkt angeflogen. Zudem werden ab Anfang Oktober die kanarischen Inseln Teneriffa und Gran Canaria angeboten. Mit flydubai geht es weiter ganzjährig in die Wüstenstadt Dubai oder über den drittgrößten Flughafen der Welt zu anderen spannenden Reisezielen, wie etwa Sri Lanka, auf die Malediven oder auf die Seychellen.

Mitarbeiter des Airport bleiben bis auf weiteres in Kurzarbeit

Die Luftfahrt erholt sich langsam von der Corona-Krise. Vom Niveau der Vor-Corona-Jahre ist aber auch der Salzburg Airport noch weit entfernt. "Aktuell liegen wir zirka bei einem Drittel des Verkehrsaufkommens", heißt es. Deshalb bleiben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Salzburg Airport auch noch in Kurzarbeit. Diese soll - nach heutiger Sicht - spätestens per 1. Jänner 2022 auslaufen.