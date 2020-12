Kabel-TV-Pionier verkauft Netz: Salzburg AG wächst noch stärker

Elsbethner Familienunternehmen Elsnet macht nach fast 40 Jahren Schluss.

Kabel-TV mit fünf Programmen. So zog vor vier Jahrzehnten damals luxuriöses Fernsehen in viele Haushalte ein. Unternehmer mit örtlichen Kabelnetzen waren Pioniere in der Versorgung. Heute ist kaum noch einer von ihnen übrig geblieben.

Trotzdem bleibt Kabelfernsehen vor allem in Kombination mit dem Internet ein lukratives Geschäft. Einer der letzten lokalen Anbieter, das Elsnet aus Elsbethen, ist seit Mittwoch Geschichte. Die Salzburg AG hat den Betrieb erworben. Zuvor hatte sie schon Netze in Bad Aussee, Schladming, Mondsee, Grödig und St. Pantaleon übernommen.

Der Grund für die Expansion: "Um auch beim Kabelfernsehen einen größeren Kundenkreis bedienen zu können", heißt es von der Salzburg AG. Mit Elsnet gelinge ein Lückenschluss zwischen der Stadt Salzburg, dem Flachgau und dem Tennengau, denn das Gebiet umfasst Teile von Salzburg-Aigen, Elsbethen-Glasenbach, Puch bei Hallein, Vorderfager, Hinterfager und Ebenau. Der neue Eigentümer geht für nächstes Jahr von zirka 2500 zusätzlichen Kunden aus, für 2022 und '23 wird jeweils mit einem Wachstum von rund 1500 gerechnet. Insgesamt umfasst das Telekomnetz des Landesenergieversorgers 107.000 Internet- und 137.000 Fernsehkunden in allen 119 Salzburger Gemeinden, dem Mondseeland, Ausseerland und Ennstal.

"Der Zukauf von Elsnet ist der letzte Baustein, um auch in der Stadt alle Kundinnen und Kunden mit Internet der Salzburg AG versorgen zu können", sagt Vorstand Leonhard Schitter.

Der Elsbethner Anbieter war ein kleines Familienunternehmen und seit 1981 aktiv. Seit 1998 wurde digitales Fernsehen ins Haus geliefert, 2000 kam Breitbandinternet hinzu und 2009 auch die Telefonie. Elsnet-Chef war der 28-jährige Stefan Maier. Sein Vater Hellfried hatte die Firma gegründet. Stefan Maier zählte sich zu den letzten "komplett Eigenständigen". Vergleichbares existiert jetzt nur noch in Wals-Siezenheim: XLink (Wasi-TV).

In Elsbethen sagt der bisherige Eigentümer, dass es mehrere Gründe für den Verkauf gebe. Der wichtigste sei ein persönlicher: Er habe das in den letzten Jahren praktisch allein gemacht. "Das geht auf Dauer nicht." Dazu komme der Wunsch nach Veränderung. "Ich bleibe in der Branche und selbstständig." Dem Käufer und bisherigen Konkurrenten streut Maier "neidlos" Rosen: Die Salzburg AG habe "wahnsinnig gut" in die Technik investiert und Salzburg sei in der Breitbandverfügbarkeit das beste Bundesland.

"Wir investieren 2021 rund 35,1 Millionen Euro in den Telekombereich als wesentliches Wachstumsfeld unseres Unternehmens", erklärt Schitter. So könne man zum Beispiel mit dem neuen Produkt CableLink Air im kommenden Jahr auch das Ennstal in der Steiermark mit Internet versorgen. Die ersteigerte 5G-Lizenz vereinfache flächendeckende Breitbandversorgung.