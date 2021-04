Keine Einigung über neue Pacht: Das Zwettler's sperrt Ende 2021 zu

In der Salzburger Altstadt geht eine Ära zu Ende. Das Traditionsgasthaus "Zwettler's" in der Kaigasse schließt. Der Grund dafür ist allerdings nicht die Coronakrise.

Etwas wehmütig klang am Dienstag die Stimme von Nikolaus Hohensinn, Wirt des Zwettler's in der Salzburger Kaigasse: "In der Altstadt geht Ende dieses Jahres eine Ära zu Ende. Wir werden das Gasthaus zusperren müssen."

Kurz zuvor hatte Hohensinn seinen 24 Mitarbeitern die betrübliche Nachricht bei einem Meeting mitgeteilt. Es sei nicht die Coronakrise gewesen, vielmehr das Ergebnis einer Verhandlung für einen neuen Pachtvertrag. "Wir haben vor zehn Jahren, also 2011, das geschichtsträchtige Gasthaus übernommen. Nun läuft der Pachtvertrag ...