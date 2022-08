Klein-Postbus kann in Mondsee bestellt werden

Seit 1. August gibt es in sieben oberösterreichischen Gemeinden im Mondseeland einen Postbus-Shuttle. Dieser Kleinbus sorgt für einen öffentlichen Verkehrsanschluss, wo es noch keine Anbindung gibt. 400 Haltepunkte sind vorgesehen. Damit sollen die letzte bzw. erste Meile abgedeckt werden. Konkret sind folgende Gemeinden vom Netz erfasst: Mondsee, Innerschwand am Mondsee, Oberhofen am Irrsee, Oberwang, St. Lorenz, Tiefgraben und Zell am Moos. Gebucht kann der Shuttle vom Fahrgast werden. Eine App steht dafür zur Verfügung. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine telefonische Buchung bei regionalen Partnerbetrieben in der Region vorzunehmen. Zum Fahrpreis: Dieser ist kilometerabhängig und richtet sich nach der Anzahl der Fahrgäste. Je mehr Personen eine Strecke fahren, desto günstiger wird es. Besitzer des Klimatickets nutzen den Postbus-Shuttle die ersten drei Monate zum halben Fahrpreis. "Gestartet wird mit zwei Bussen, die Anzahl kann aber schnell erweitert werden", sagt Bernhard Rieder, Pressesprecher der ÖBB.

Auch in Salzburg könnte ein solches Shuttle-Angebot der ÖBB folgen: "Wir sind auch mit Gemeinden in Salzburg im Gespräch", sagt Rieder.