Land Salzburg will den "Ausverkauf" von Campingplätzen verhindern

Das geplante neue Salzburger Gesetz schlägt vor allem im Flachgau Wellen. Der Branchensprecher verkauft selbst Parzellen am Wallersee und zeigt kein Verständnis für den Vorstoß der Politik.

In ihrem Kampf gegen angebliche illegale Zweitwohnsitze hat sich die Landesregierung nun auch Campingplätze vorgenommen: Salzburg will in der Novelle des Campingplatzgesetzes den Ausverkauf einzelner Parzellen verhindern. Doch in zumindest einem Fall sind längst Tatsachen geschaffen. Teile des Platzes in Zell am Wallersee sind schon verkauft. Der Verkäufer bewirbt den Grunderwerb "für ein neues Domizil" oder einfach "nur" als Investition aktiv im Internet auf stadtflucht.at.

Dem Trend zu Mobilheimen will die ÖVP, wie berichtet, entgegenkommen - mit einem ...