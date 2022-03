Lieferprobleme bei Stahl und Alu: Neue Talstation für Schafbergbahn verzögert sich

Die Eröffnung verzögert sich um rund fünf Monate - Originalgleise der Bahn werden nach 130 Jahren ausgetauscht.

Mit fünf Monaten Verspätung wird die neue Talstation der Schafbergbahn samt ErlebnisQuartier in St. Wolfgang an den Start gehen. Grund dafür sind so wie bei vielen Baustellen derzeit Lieferverzögerungen bei den Baustoffen. Darum wird der Neubau erst im März 2023 eröffnen und nicht wie geplant im November. Auch die veranschlagten Kosten von rund 24 Mill. Euro werden nicht halten. "Es werden sich Preissteigerungen von knapp 20 Prozent ergeben", sagt Daniela Kinz, Geschäftsführerin der Salzburg AG Tourismus GmbH, zu der neben ...