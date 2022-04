Lila Haare, Undercut oder Dreadlocks: Hier bekommt jeder seine Wunschfrisur

In der sozialen Haarwerkstatt im Salzburger Jugendkulturzentrum Mark zählt der eigene Kopf mehr als vermeintliche Schönheitsideale. Bezahlt wird wenn, dann nach eigenem Gutdünken.

"Die meisten Friseure trauen sich nicht, das zu machen, was ich möchte", sagt Maria. In ihrem Fall ist das nicht nur ein leichter Vokuhila (vorne kurz, hinten lang), sondern auch lila gefärbte Haare - zumindest auf der linken Hälfte ihres Kopfs. "Dazu muss man die Haare vorher bleichen, und da trauen sich viele nicht drüber", sagt sie. Deshalb sitzt sie bei Kerstin Wolf, die hier in der sozialen Haarwerkstatt im Jugendkulturzentrum Mark von allen "Trixi" genannt wird. Ein Mal pro ...