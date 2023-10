Lisa Loferer: "In Bad Gastein startet eine Renaissance"

In welche Richtung soll sich der Tourismus im Ort künftig entwickeln?Bad Gastein ist anders als viele andere Orte. Die Red Bull Playstreets funktionieren beispielsweise wegen der Topografie nur bei uns. Dass vor Corona der skandinavische Gast im Winter die Nächtigungsstatistik anführte, ist fast einzigartig in Österreich. Die Einzigartigkeit lockt etwa auch viele Gäste aus dem urbanen Raum an. Wir haben zum Beispiel Hotels, die sich durch unser Festival "sommer.frische. kunst" auf Kunst und Kultur fokussieren und damit spezielle Besuchergruppen anziehen. Wenn jetzt mehr Betten entstehen, liegt unser Fokus darauf, dass sich die Betriebe im Ort nicht gegenseitig kannibalisieren. Das heißt, wir müssen mit den neuen Betrieben auch neue Zielgruppen ansprechen und ein entsprechendes Angebot schaffen.



Welche Angebote fehlen noch?Kaufkräftige Gäste, die ja da sind, können bei uns keinen klassischen Shoppingtag einlegen. Wir haben gut aufgestellte kleine Geschäfte, aber das breite Angebot fehlt. Und das hat natürlich auch mit dem fehlenden Zugriff auf das Kongresshaus und das Haus Austria zu tun.



Im Winter 2024/25 fällt die Tunnelsanierung auf der A 10 mit der Sperre des Tauernbahntunnels zusammen. Wie bereitet man sich darauf vor?

Bis der Bahntunnel gesperrt wird, liegt unser Fokus auf der öffentlichen Anreise. Dafür muss man proaktiv lukrative Angebote schaffen, und das tun wir bereits. Mit der Sanierung des Bad Gasteiner Bahnhofs soll es ab 2025 eine stündliche Verbindung mit internationalen Zügen zu uns geben. Daher müssen wir uns noch intensiver damit auseinandersetzen, die Barriere der letzten Meile zu überwinden. Auf der A 10 ist auch die Politik gefordert, eine verträgliche Lösung zu schaffen. Mit Blick auf die Sperre des Bahntunnels sind wir in Gesprächen mit den ÖBB. Die Züge von Norden werden jedenfalls bis Bad Gastein fahren. Die größte Herausforderung ist der Umgang mit Arbeitskräften aus Kärnten, für die wir Alternativen schaffen müssen. Der Gast, der eine Woche da ist, nimmt noch eher den Umweg über die A 10 in Kauf.

Mehr zur Zentrumsentwicklung in Bad Gastein

2017 kaufte das Land Salzburg das Badeschloss, das Grand Hotel Straubinger und das Postgebäude unweit des Gasteiner Wasserfalls.



Die Hirmer-Gruppe erwarb die Gebäude später, um wieder touristische Betriebe am Straubingerplatz zu etablieren. Die Betreiber von Travel Charme eröffneten im September das Grand Hotel Straubinger und starten am 1. Dezember mit dem Badeschloss durch.



Eigentümer der Immobilien waren bis zum Kauf durch das Land Philippe Duval und Willibald Wojnarowsky. Duval gehören auch das ehemalige Kongresshaus und das Haus Austria. Diese zentralen Gebäude stehen nach wie vor leer.



Die Bewegung am Straubingerplatz hat Investoren für andere leer stehende Hotels angelockt. Mehrere Projekte werden seither in Bad Gastein entwickelt.