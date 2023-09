Lokale in Salzburg: Wer wo neu aufsperrt

Der Hofwirt sperrt am Sonntag auf, im Forsthaus Wartenfels öffnet ein Pop-up und in Hallein werden zwei Bankmitarbeiter zu Gastronomen.

Petar Barukcic sperrt am Sonntag den Hofwirt in Seekirchen auf.

Die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Am Sonntag öffnet der Hofwirt in Seekirchen unter neuer Führung. Der Familienbetrieb von Petar Barukcic, die Gasthof Entenwirt GmbH, hat das Traditionswirtshaus in Seekirchen gepachtet. Die Familie führt zudem in Seeham den Entenwirt als Hotelbetrieb mit ...