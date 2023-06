Markige Worte bei Kraftwerks-Spatenstich in Stegenwald: "Sieg über den Öko-Fundamentalismus"

15 Jahre nach Beginn der ersten Planungen ist der Bau des Salzach-Kraftwerks in Stegenwald (Werfen) am Freitag offiziell gestartet worden - mit harscher Kritik der Politik an dem langen Bewilligungsverfahren.

BILD: SN/CHRISTIAN SPRENGER Spatenstichfeier für das Kraftwerk Stegenwald am Freitag, 30. Juni 2023.