Maxglan: Salzburger Softwarehersteller eröffnet autarke "Insel"

Was in einer kleinen Wohnung in Lehen begann, nutzen heute weltweit mehr als 5000 Kunden. Der Gewinn gehört auch den Mitarbeitern.

Die Lebensgeschichte von Copa-Data-Gründer Thomas Punzenberger - HTL-Absolvent und Entwickler - könnte in einem IT-Roman stehen: Im Jahr 1987 machte er sich als 25-Jähriger mit einem Einpersonenunternehmen in einer Zweizimmerwohnung in Salzburg-Lehen selbstständig. "Ein Zimmer diente als Arbeitsraum, eines zum Wohnen", erinnert sich Punzenberger. Sein damaliges Ziel: Es braucht eine Software, die es noch nie gab. Neues Gebäude in Maxglan Am Mittwochvormittag führte Punzenberger durch sein neues Gebäude im Salzburger Stadtteil Maxglan, kurz bevor es im ...