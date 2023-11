Mehr Salzburger sind auf Jobsuche

Die Arbeitslosenzahlen sind im Oktober in Salzburg um 6,3 Prozent gestiegen. Trotzdem bleibt Salzburg unter den Bundesländern mit der niedrigsten Arbeitslosigkeit.

Die schwierige wirtschaftliche Lage macht sich auch in Salzburg bemerkbar: Die Zahl der Arbeitslosen ist im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 6,3 Prozent gestiegen. Mit einer absoluten Quote von 4,2 Prozent liegt die Arbeitslosigkeit in Salzburg aber weiterhin auf niedrigem Niveau. Im Österreichschnitt liegt die Arbeitslosenquote derzeit bei 6,3 Prozent. Nur Oberösterreich hat mit 3,9 Prozent niedrigere Zahlen als Salzburg.

11.671 Personen waren Ende Oktober in Salzburg arbeitslos gemeldet, das sind um 689 mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres (+6,3 Prozent). Die Arbeitslosigkeit nahm bei den Männern mit 6,8 Prozent etwas mehr zu als bei den Frauen (+5,7 Prozent). Ein besonders großes Plus gab es im Handel: In der Branche stieg die Zahl der Jobsuchenden um 22,6 Prozent, beim Bau waren es 5,1 Prozent. Regional gesehen legte die Arbeitslosenquote im Tennengau mit einem Plus von 20,2 Prozent am stärksten zu.

Weniger Langzeitarbeitslose in Salzburg

Die Langzeitarbeitslosigkeit ist zuletzt um 11,1 Prozent gesunken. "Viele Unternehmen haben mittlerweile erkannt, dass diese Personengruppe wertvolle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind", sieht AMS-Chefin Jacqueline Beyer eine positive Trendwende.

Die Zahl der offenen Stellen ist derweil in Salzburg stark gesunken, um -16,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch gibt es im Bundesland noch immer mehr offene Stellen als arbeitslos vorgemerkte Personen. Von den 11.671 arbeitslos vorgemerkten Personen haben 3.276 Personen bereits eine Einstellzusage.