Mit neuer Frisur und Adventkranz in den Lockdown: Salzburger machten letzte Besorgungen

Adventkränze, Wandfarbe, Lichterketten und eine neue Frisur: Salzburger machten vor dem Lockdown noch einmal letzte Besorgungen.

Auslegware, Wandfarbe und vor allem Adventkränze sind es, die am Montag in Salzburgs Baumärkten wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln weggehen und später in den Einkaufswagen Richtung Auto geschoben werden. "Ich bin nur hier, um mir noch schnell Futter für meinen Hund zu holen. Das ist hier günstiger als im Supermarkt", meint ein älterer Herr, der gerade den Kofferraum mit Hundefutterdosen belädt. "Wir brauchen noch schnell einen Adventkranz, bevor alles zusperrt", sagt ein älteres Paar und verschwindet im Gebäude. An diesem ...