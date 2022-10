Möglicher Hackerangriff: Metro Österreich kämpft mit IT-Problemen

Ein Hackerangriff könnte die Ursache sein. Die Analyse laufe.

Als eine Kundin am Mittwochnachmittag beim Lebensmittelgroßhändler Metro in Wals-Siezenheim ihren Einkauf tätigen wollte, wurde sie wie viele andere Kunden an der Eingangstür von zwei Damen abgewiesen. Die Auskunft lautete, dass der Betrieb gehackt worden sei. Bis Metro wieder aufsperre, könne es noch zwei Wochen dauern, lautete die Auskunft.

"Wir können einen Hackerangriff weder bestätigen noch verneinen. Fakt ist, wir kämpfen mit IT-Problemen. Die Bankomatkassen fallen immer wieder aus und der Rechnungsdruck dauert länger", sagt Metro-Sprecherin Alexa Kazda-Klabouch. ...