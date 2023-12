Morawa übernimmt Buchhandlung Höllrigl: Mit dem Neustart soll alles beim Alten bleiben

Morawa wird ab Jänner neuer Betreiber der ältesten Buchhandlung Österreichs in der Salzburger Altstadt.

Die Salzburger Buchhandlung Höllrigl - nach eigenen Angaben Österreichs älteste, gegründet 1598 - stehe nicht zur Diskussion, sagte Buchhändler Wilhelm Sotsas vor fünf Jahren den SN. "Wenn mir aber wer ein gutes Angebot macht, würde ich wohl auch hier zu überlegen beginnen", fügte Sotsas hinzu. Das scheint nun passiert zu sein: Die Morawa Group übernimmt die Traditionsbuchhandlung Höllrigl ab Jänner, erklärte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung. Den traditionellen Charakter des Geschäfts im historischen Ritzerbogen-Haus wolle man erhalten: "Heute, wo Tradition einen unbezahlbaren Wert und gesellschaftliche Bedeutung hat, ist es eine besondere Ehre für mich, diese Buchhandlung übernehmen zu dürfen", sagt Wolfang Rick, geschäftsführender Gesellschafter der Morawa Group.

"Den einzigartigen Charakter der Buchhandlung zu erhalten und sanft in die Morawa Bücherwelt zu integrieren wird uns ein ganz wichtiges Anliegen sein", verspricht er. "Wir freuen uns, mit Morawa einen Nachfolger gefunden zu haben, der den erfolgreichen Weg eines österreichischen Familienunternehmens auch in Zukunft fortsetzen wird", erklärte indes Sotsas, der weiterhin die Buchhandlungen Frick an mehreren Standorten, etwa am Wiener Graben, weiterführt.

Wechselnde Besitzer im historischen Gebäude

Seit 1800 heißt das heute denkmalgeschützte Gebäude in der SIgmund-Haffner-Gasse Ritzerbogenbogenhaus. Seit 1882 befindet sich die Buchhandlung Höllrigl in diesem Haus, deren Geschichte bis ins Jahr 1598 zurückreicht. Sie die älteste Buchhandlung in Salzburg und wohl auch im heutigen Österreich.

Die traditionsreiche Buchhandlung wurde von Konrad Kürner als "Kürners Hof-Buchdrucker" gegründet und nach zahlreichen Eigentümern Anfang des Jahres 1901 von Hermann Kerber an Eduard Höllrigl, einem langjährigen Mitarbeiter verkauft. Anfang 1903 ging die Buchhandlung in den Besitz von Adolf Stierle sen. und Otto Spinnhirn über. Beide führen diese unter dem Namen "Eduard Höllrigl, vorm. Herm. Kerber" weiter. Heutiger Eigentümer ist Günter Stierle.