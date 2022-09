Musterhauspark GmbH mit Sitz in Eugendorf ist in die Insolvenz geschlittert

Sieben Fertighaushersteller haben ein Kaufangebot gelegt. Sie wollen die drei Standorte ausbauen. Von der Insolvenz sind 18 Beschäftigte betroffen. Die Verbindlichkeiten sollen 9,4 Mill. Euro betragen.

Die Musterhauspark GmbH mit Sitz in Eugendorf hat am Landesgericht Salzburg den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Das berichtet Gerhard Weinhofer vom Österreichischen Verband Creditreform. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und betreibt drei Musterhausparks in Graz, Haid sowie in Eugendorf. Von der Insolvenz sind 18 Beschäftigte betroffen. Die Passiva belaufen sich auf rund 9,4 Mill. Euro. Das Unternehmen soll fortgeführt werden, heißt es. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten - zahlbar binnen zwei Jahren.



Bestandsverträge für Graz und Haid wurden aufgelöst

Laut Creditreform liegen die Insolvenzursachen "im Rückgang der Anbieter von Fertigteilhäusern und einer Marktkonzentration dieser Branche. Aufgrund der stetig steigenden Individualisierung von Fertigteilhäusern ging der Bedarf an Musterhäusern zurück. Weiter Insolvenzursache ist die Insolvenz der Tochtergesellschaft Scalahaus Holzbau GmbH. Im Juni wurden die Bestandsverträge für die Standorte im Graz und Haid aufgelöst."

Verhandlungen mit dem Verkäufer und den Banken

Die sieben größten Fertighaushersteller Österreichs (Elk, Genböck, Griffner, Haas Haus, Hartl Haus, Vario Bau und Wolf Haus) wollen die Musterhausparks in Haid, Graz und Eugendorf übernehmen. Die Verhandlungen mit dem Verkäufer und den finanzierenden Banken seien bereits weit fortgeschritten, heißt es. Man habe ein Angebot gelegt. Ein Puzzlestein: Jakob Reiter, langjähriger Geschäftsführer des Musterhausparks und ehemaliger Geschäftsführer von Scalahaus, soll weiterhin Geschäftsführer bleiben. Die Ansage der potenziellen neuen Eigentümer: "Mit vereinten Kräften sollen sich die Parks zu Europas modernsten Musterhausparks entwickeln und zentraler Treffpunkt für Interessenten rund um alle Belangen des Bauens werden. Zusätzlich sollen kundenfreundlichere Öffnungszeiten, neue moderne Angebote sowie Events und Fachveranstaltungen für neue Besucherströme sorgen. Teil des Übernahmeprozesses ist, dass die Musterhauspark GmbH ein Sanierungsverfahren durchläuft."



In den drei Parks stehen mehr als 50 Musterhäuser

In den Parks in Eugendorf, Haid und Graz sind alle namhaften Markenhersteller aus Österreich vertreten und mehr als 50 Musterhäuser bieten einen vielseitigen Überblick zum Thema Hausbau. Ähnlich dem Vorbild der deutschen Fertighauswelten werden die Kräfte aus dem Knowhow der Unternehmen und dem österreichischen Fertighausverband gebündelt. "Mit der jahrzehntelangen Erfahrung und tausenden gebauten Häusern ist der Anspruch der neuen Eigentümer mit noch stärkerem Gestaltungsspielraum am Point of Sales präsent zu sein", erklärt Christian Murhammer, Geschäftsführer des Österreichischen Fertighausverbands.

"Die Übernahme der Branchenleader erlaubt es den Musterhausparks noch stärker die hohe Qualität, das ökologische Bausystem und vor allem die Sicherheit im Hausbau in den Fokus zu stellen."