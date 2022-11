Nach 40 Jahren sucht Salzburger Konditorei einen neuen Betreiber

Von der Cremeschnitte bis zum Rigó-Jancsi- Würfel: Konditormeister Erich Winkler will die Konditorei Schatz samt Originalrezepten weitergeben.

Am liebsten würde Konditormeister Erich Winkler (86) noch ewig in seiner Backstube weitermachen, aber irgendwann wird er sich doch zurückziehen. Fast 40 Jahre nach der Übernahme der Schatz-Konditorei durch Erich Winkler und seine Frau Helene stehen die Zeichen in dem Traditionsbetrieb auf Veränderung. Die Töchter Gabriele und Ulrike sind schon vor vielen Jahren im kaufmännischen Bereich in die Betriebsführung eingestiegen und sogar Enkeltochter Bettina, die gerade ihren Master in Eventmanagement macht, arbeitet mit.

Gemeinsam stellen sie jetzt Weichen ...