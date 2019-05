Nun ist es gewiss: Die Oberndorfer Druckerei wird geschlossen. 160 Mitarbeiter stehen bald auf der Straße, eine Arbeitsstiftung soll kommen.

Am 25. April ist die Oberndorfer Druckerei mit Sitz in Göming in Konkurs geschlittert. Den Antrag hat der Eigentümer selbst gestellt - die holländische Circle Media Group. Laut Insolvenzantrag betrugen die Verbindlichkeiten 17,1 Mill. Euro.

Seit Dienstagmittag ist ...