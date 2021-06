Nach Cyber-Attacke: Die SalzburgMilch hat wieder Milch und Käse ausgeliefert

Gute Nachricht im Krimi um die SalzburgMilch: Am Freitag fuhren wieder Lkw-Züge mit Milch und Käse zur Spar-Zentrale nach Wörgl. Der Nachweis erfolgt über händisch ausgefüllte Lieferscheine. Am Dienstag um 22 Uhr hatten Kriminelle die EDV der SalzburgMilch bei einer Cyber-Attacke komplett lahm gelegt.

In der SalzburgMilch in Salzburg-Itzling sind derzeit bis zu 35 Experten am Werk, um die EDV wieder in Gang zu bringen - aus dem Haus und von außerhalb. Unter anderem gilt es, alle Festplatten der mehr als 300 PCs in der Molkerei und in der Käserei zu "reinigen" und die PCs völlig neu aufzusetzen.

Spezialisten der Polizei waren am Freitag erneut in der Molkerei

Die SalzburgMilch mit ihren 364 Mitarbeiterinnen ...