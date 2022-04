Nach Konkurs einer Fertighausbaufirma: Häuser wurden mit Verlust verkauft

Die vorwiegend jungen Familien bekommen Angebote von Fremdfirmen. Wer weiterbauen kann, für den wird es erheblich teurer.

Im Rahmen der Tagsatzung am Landesgericht Salzburg wurde am Mittwochnachmittag unterstrichen, dass die Insolvenzmasse nicht ausreicht, um die Verbindlichkeiten zu decken und die Gläubiger zu befriedigen. Die Schließung des Unternehmens wurde gerichtlich angeordnet. "Inzwischen geht man davon aus, dass die Passiva 20 Millionen übersteigen können", sagt Aliki Bellou vom KSV1870. Zum 31. Dezember 2021 betrug der Bilanzverlust 8,8 Millionen Euro. Gläubiger müssen mit einer "marginalen Quote" rechnen. Bis 30. Mai könnten die Gläubiger und die betroffenen Hauskäufer ihre Forderungen noch ...