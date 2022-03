Nach neun Jahren steht im Gablerbräu in Salzburg ein Wechsel an

Neun Jahre nach der Übernahme des Gablerbräus hat sich Pächter Harald Kratzer von dem Traditionsbetrieb getrennt. "Schweren Herzens", wie er sagt, denn wirtschaftlich sei der Betrieb gut gelaufen. Aber: Aufgrund der aktuellen Lage am Arbeitsmarkt fehlten schlicht Mitarbeiter. 25 bis 30 seien dort in der Hochsaison notwendig - 10 bis 15 seien zuletzt da gewesen. Sie erhielten alle eine Einstellungszusage für die ebenfalls von Kratzer geführten Lokale am Sternbräu-Areal. Neuer Pächter beim Gablerbräu ist die Brauunion. Nach einer einmonatigen Umbauphase will man dort mit einem neuen Subpächter in die Sommersaison starten.