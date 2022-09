Nach Scalahauspleite: Nun auch Musterhauspark in Eugendorf in Konkurs

Sieben Fertighaushersteller haben ein Kaufangebot gelegt. Sie wollen die drei Standorte ausbauen. Von der Insolvenz sind 18 Beschäftigte und 66 Gläubiger betroffen.

In der Branche hat man auf den Insolvenzantrag der Musterhaus GmbH mit Sitz in Eugendorf schon gewartet. Im März 2022 ist das Tochterunternehmen, die Scalahaus Holzbau GmbH, in die Insolvenz geschlittert. Dadurch geplatzt: der Wohntraum von Hunderten jungen Familien. Zum Musterhauspark: 66 Gläubiger sollen betroffen sein. 18 Dienstnehmer sind im Unternehmen beschäftigt.

Die Passiva liegt laut Insolvenzantrag bei 9,4 Millionen Euro. Der entsprechende Antrag wurde am Freitag eingebracht. Betrieben werden drei Musterhausparks in Graz, Haid und Eugendorf. Primär ...