Neu arbeiten - aber wie geht's richtig?

Immer mehr Firmen möchten die New-Work-Philosophie umsetzen. Drei Unternehmen aus Salzburg zeigen, wie es funktionieren kann.

"Bei uns war es nicht der Fall, dass wir ein Buch über New Work gelesen und uns gedacht haben: Das machen wir jetzt so", erzählt Hotelkit-Geschäftsführer Marius Donhauser schmunzelnd. New Work sei schon immer ein Bestandteil gewesen. Die Salzburger Firma mit 108 Beschäftigten entwickelt Softwarelösungen für die Arbeitsorganisation in Hotels. Die Unternehmenskultur basiert laut Donhauser stark auf Vertrauen und Freiraum: "Von Anfang an wurden Rahmenbedingungen geschaffen, in denen sich unsere Mitarbeitenden frei entfalten und ihr Potenzial ausschöpfen können." Das Unternehmensziel ...