Neue Chefin für den Musterhauspark

Nach der Pleite und der Übernahme durch das Betreiberkonsortium der sechs österreichischen Fertighaushersteller ELK, Genböck Haus, Griffnerhaus, Hartl Haus, VARIO-HAUS und WOLF Haus ist die Neuaufstellung des Musterhauspark in Eugendorf mit der Bestellung einer neuen Geschäftsführerin abgeschlossen. Julia Mauberger hat mit September die Leitung übernommen. Die gebürtige Pongauerin war zuletzt bei der Plusregion Köstendorf-Neumarkt-Straßwalchen und verfügt über langjährige Erfahrung in Marketing und Standortentwicklung. Ihren neuen Job sieht sie als Herausforderung. "Die allgemeine Teuerung, hohe Grundstückspreise und die Kreditvergaberichtlinien machen den Hausbau derzeit natürlich nicht einfach", sagt Mauberger. Der Musterhauspark ist mit drei Fertighauszentren in Eugendorf, Graz und Haid und Firmensitz in Eugendorf die wichtigste Vertriebsplattform der österreichischen Fertighausbranche. Mit Schulden von mehr als 15 Mill. Euro schlitterte die Firma 2022 in die Pleite.