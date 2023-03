Neuer Anlauf für Erdwärme aus Bayern für Salzburg

Heißes Wasser soll künftig von Bayern nach Salzburg fließen. Bisher sind alle Projekte gescheitert. Nun gibt es einen neuen Anlauf.

Die Reise in den Rupertiwinkel zeigt landschaftlich vor allem Wiesen und Felder. Vereinzelt finden sich Häuser, Höfe und Landmaschinenhändler. Was unauffällig wirkt, könnte Salzburg in puncto Wärmeversorgung unabhängiger machen. Der Schatz liegt unter der Erde. Südostbayern hat großes Potenzial für Tiefengeothermie. Diese soll künftig auch als Heißwasser in Richtung Salzburg und Oberösterreich fließen. Erdwärme aus der Tiefe soll langfristig Öl und Gas ersetzen. Technisch wird heißes Wasser (zwischen 95 und 140 Grad) aus Tiefen von mehr als 2000 Metern genutzt, ...