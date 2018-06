Neuer Melitta-Chef mit einer Schwäche für Espresso

Johann Sammer übernimmt per 1. Juli die Geschäftsführung. Er setzt unter anderem auf "CaféBar" - einen Kaffee in mehreren Röstgraden. Der Start im Supermarkt erfolgte jetzt mit einem Espresso und einem Crema.

Johann Sammer (49) aus Vöcklabruck ist ab 1. Juli neuer Geschäftsführer von Melitta Österreich, Schweiz und Tschechien. Der Oberösterreicher tritt die Nachfolge von Ingrid König an, die nach 30 Jahren im Unternehmen in Pension geht. Auch Sammer - bisher Verkaufsdirektor - ist ein Urgestein bei Melitta: Er feierte am Dienstag sein 20-Jahr-Jubiläum in der Firma.