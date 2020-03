ÖBB errichten ab Montag neue Eisenbahnbrücke in Straßwalchen

Nach dem Feiern kommt das Fasten. Der neue Bischofsvikar Harald Mattel will diese für die Kirche wichtige Zeit auch den Jugendlichen vermitteln.

Auch die Gemeinde Köstendorf hat nun einen Grundsatzbeschluss für ein Regionalbad in Seekirchen gefasst. Aber sie stellt Bedingungen.

Chronik

Am Donnerstag kurz vor 23 Uhr kam es bei einem Haus in Elixhausen zu einem Brand. Aus bislang noch unbekannter Ursache brach in der Küche im Erdgeschoß ein Feuer aus. Dieses konnte durch die Feuerwehr …