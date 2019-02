ÖBB suchen heuer in Salzburg 39 neue Lehrlinge

Bei einem Tag der offenen Tür können sich Interessierte am 8. Februar selbst ein Bild von der Ausbildung machen.

In der ÖBB-Lehrwerkstätte in Salzburg stehen für 2019 insgesamt 39 Lehrstellen zur Verfügung. Die angebotenen Lehrberufe reichen von Elektrotechnik, Anlagen- und Betriebstechnik, Metalltechnik und Maschinenbautechnik und Gleisbautechnik bis hin zu Mechatronik und Automatisierungstechnik.

Am 8. Februar (10 bis 16 Uhr) gibt es in der ÖBB-Lehrwerkstätte Salzburg in der Röcklbrunnstraße 12 die Möglichkeit, sich direkt vor Ort ausführlich zu informieren.

Die ÖBB gehören mit aktuell rund 1.900 Lehrlingen und 22 unterschiedlichen Lehrberufen zu den größten Ausbildungsbetrieben im Land. Als Ausbilder in technischen Berufen sind die ÖBB sogar Nummer eins: Im kommenden Lehrjahr werden österreichweit, in den insgesamt neun Lehrwerkstätten, so viele technische Lehrlinge ausgebildet wie in keinem anderen Unternehmen.

Quelle: SN