ÖBB-Transfer bringt Urlauber in Zell am See-Kaprun vom Bahnhof in ihr Quartier

Der Start des neuen Shuttle-Service erfolgte in Baden bei Wien. Zell am See-Kaprun ist österreichweit die zweite Destination für den ÖBB-Transfer. Auf der Liste stehen 600 Unterkünfte in der Region.

BILD: SN/ZELL AM SEE-KAPRUN TOURISMUS GMBH Bequemer an- und abreisen mit der Bahn: Ein Shuttle-Dienst bringt die Urlauberinnen und Urlauber vom Bahnhof in das Quartier – und wieder retour.