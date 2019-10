Wirtsleute eröffneten mit Gästen den "alten" Neuzugang aus dem Pongau: das Apartmenthaus Plainstöckl.

Bereits in 15. Generation führt die Familie Moßhammer den Gasthof Maria Plain. Auch die neueste Erweiterung des Bergheimer Traditionsunternehmens reicht in ihrem Ursprung in das 15. Jahrhundert zurück: Das am Montag eröffnete Plainstöckl ist in seinen Holzteilen und der Fassade ...