Pinzgauer jubeln über den Design-Oscar

Das Studio F. A. Porsche eroberte von Zell am See aus die internationale Designwelt. Auch eine Rock-Legende vertraute auf die Pinzgauer.

Der Name Porsche ist untrennbar mit sportlichen Automobilen aus Stuttgart verbunden. Dass von Zell am See aus eine Designschmiede gleichen Namens weltweite Erfolge feiert, ist weniger bekannt. "Wir sind seit 1974 hier, sogar Einheimische wissen zum Teil nicht, was wir machen", sagt Geschäftsführer Roland Heiler.

Porsche Design (seit 2015 offiziell Studio F. A. Porsche) werde primär mit Sonnenbrillen, Pfeifen und Schreibgeräten in Verbindung gebracht, sagt Design Director Christian Schwamkrug. Diese Produkte erscheinen unter dem Eigennamen. Es sind jedoch ...