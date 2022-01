Pongau soll Bio-Ökonomie-Vorzeigemodell werden

Der Regionalverband will dem Bezirk ein neues Profil geben und setzt auf breite Zusammenarbeit und viele Ideen aus der Bevölkerung.

Das Bewusstsein für die Kreislaufwirtschaft stärken. Ressourcen so gut wie möglich nützen. Brotreste zu Möbeln verarbeiten. Klärschlammnutzung, Aschenutzung. Selten gewordene Getreidearten wieder anbauen. Den Pongau in Sachen Bio-Ökonomie zu einer Vorzeigeregion entwickeln - auch mit einer Veranstaltungsplattform, wie es das Forum Alpbach in Sachen Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Kultur ist.

Peter Brandauer, seit 1989 Bürgermeister in Werfenweng und seit der Gründung des Regionalverbandes Pongau 1996 dessen Obmann, sieht in der Neuaufstellung des Bezirks eine große Zukunftschance. Neben der ...