Pongauer Köchin erhält Jobangebote aus aller Welt

Ursprünglich wollte sie Floristin werden. Jetzt ist Heidi Aichhorn eine der jüngsten Küchenmeisterinnen, die es in Österreich je gab.

Noch steht der Titel "Mst.in" nicht auf ihrer Visitenkarte, aber es ist nur mehr eine Frage der Zeit. Heidi Aichhorn ist eine von nur sechs Absolventinnen des ersten Meisterkurses für Köche auf NQR-VI-Niveau. Was sperrig klingt, bedeutet, dass der Abschluss dem eines Bachelors gleichgestellt ist. Und: Mit 23 Jahren ist Heidi Aichhorn nicht nur eine der jüngsten Küchenmeisterinnen, die es je in Österreich gegeben hat, sondern sie ist auch die einzige von sechs erfolgreichen Absolventen in Salzburg, die die Ausbildung ...