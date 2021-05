Pongauerin ist vom Ozeandampfer auf den Zug umgestiegen

Andrea Hinterseer hat das Schiff gegen den Zug eingetauscht. Anstatt über Weltmeere zu kreuzen, ist bei der Pongauerin nun alles auf Schiene.

Der Kontrast könnte kaum größer sein. Vier Jahre war Andrea Hinterseer auf den Weltmeeren unterwegs. Auf Kreuzfahrtschiffen arbeitete sie erst im Shop, dann an der Rezeption, später wechselte sie als Zahlmeisterin in die Verwaltung.

"Das war schon eine aufregende Zeit. Ich war in der halben Welt unterwegs - von Südamerika, bis in die arabische Welt, Nordeuropa und auch im Mittelmeer." Das sei wunderschön und abwechslungsreich gewesen. Die Crew sei zur Familie geworden. Am Morgen aufzuwachen und aufs Meer ...